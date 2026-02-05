秋田朝日放送 秋田県内公立高校入試の１次募集の願書受け付けが５日締め切られ志願状況が発表されました。 全日制４４校の一般選抜と特色選抜を合わせた総志願者の倍率は０.８４倍となりました。募集定員６２６８人に対し５２３８人が志願しています。３５校で定員割れしています。 学校別で最も倍率が高かったのは、今年定員が削減された秋田南で１.３３倍で、次いで大曲が１.２５倍、秋田中央が１.２１倍となっています