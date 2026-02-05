２月８日投開票の衆議院選挙。シリーズで県内各小選挙区の候補者の選挙戦をお伝えします。【長野２区】松本市や大町市、上水内郡などが選挙区で有権者37万人余りの「長野２区」。立候補しているのは、届け出順に、日本維新の会の新人・手塚大輔さん、中道改革連合の前職・下条みつさん、参政党の新人・竹下博善さん、自民党の新人・藤田ひかるさんの4人です。■■■【維新・新】手塚大輔候補■■■日本維新の会の新人、手塚