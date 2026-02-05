2月4日（水）に放送された『徹子の部屋』に、中井貴一が登場。自身の生き方に大きな影響を与えた先輩・緒形拳さんとの最期の思い出を語った。【映像】「その5日後に亡くなられたんです」中井貴一が忘れられない名優との思い出黒柳徹子も涙中井が忘れられないと語るのは、緒形さんの遺作となったドラマ『風のガーデン』での共演だ。病気で亡くなっていく息子役を中井が、その父を緒形さんが演じた。「1カ月に1回お会いしていたん