日本サッカー協会(JFA)審判委員会は5日に千葉県内でメディア向けレフェリーブリーフィングを開催し、今月1日付で新たにプロフェッショナルレフェリー契約を締結した5人の審判員が意気込みを語った。新たにプロフェッショナルレフェリー契約を締結したのは須谷雄三主審(39)、先立圭吾主審(36)、椎野大地主審(27)、坂本晋悟副審(39)、長谷川雅副審(35)の5人。1級審判員を勇退してJFA審判マネジャーに就任した今村義朗氏とインド