【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月4日、『KANA-BOON 47都道府県TOUR「CRITICAL HIT PARADE」』の初日公演が、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催された。 ■久々の演奏となる楽曲も多数披露 1月1日に新メンバーとしてヨコイタカユキ（Gu）と関優梨子（Dr）を正式に迎え、新体制となったKANA-BOONにとって、初のライブとなった今回のツアー初日。東京公演はチケット販売開始後すぐにソールドアウトし、