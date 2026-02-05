5日午後、広島高速3号線下りでトラックなどによる玉突き事故がありました。ケガ人が複数いるということです。警察によると、5日午後5時半すぎ、広島市西区の広島高速3号線下り太田川大橋付近で、トラック2台と普通乗用車1台の合わせて3台による玉突き事故がありました。ケガ人が複数いて、このうち1人は、一時トラックの車内に挟まれたということです。【2025年2月5日18時50分放送】