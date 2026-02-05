V.LEAGUE MEN WESTのヴィアティン三重は4日（水）、3月7日（土）と8日（日）に日硝ハイウエーアリーナで開催される大同特殊鋼知多レッドスターとのホームゲームに、卒業生を無料招待すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 対象となるのは2026年3月に学校を卒業する小学6年生、中学3年生、高校3年生、大学4年生の方で、三重県外の方でも申し込みが可能。無料招待は各日300名限定とな