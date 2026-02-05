大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは5日（木）、3月14日（土）と15日（日）にリプロ武道館で開催されるSVリーグ女子第19節の東レアローズ滋賀戦を、「しまむらプレゼンツマッチ」として開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 株式会社しまむらをマッチデースポンサーに開催される本節では、しまむらと埼玉上尾のコラボしたプレゼントが用意される