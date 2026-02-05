物価高が長引く今、安くておいしいありがた食材への注目度が高まっています。5日のランチタイム、東京・渋谷区にある「CRAFT CHEESE MARKET」でお客さんのもとに運ばれていたのは、あふれんばかりに盛り付けられたスープパスタです。お客さんも大満足のひと皿ですが、店で使う国産パスタの仕入れ価格は年々、上がっているといいます。CRAFT CHEESE MARKET・伊東慎太店長：1.2倍〜1.3倍とか徐々に徐々に上がってきているような感じ