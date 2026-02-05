山下清悟の初長編監督作となるオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、2月20日より1週間限定で劇場公開されることが決定。劇場公開を記念した新予告も解禁された。【動画】EDテーマ「ray 超かぐや姫！Version」に乗せてかぐやと彩葉の出会いから別れまでを収めたエモーショナルな新予告本作は、古典『竹取物語』をモチーフにしたストーリーを、豪華ボカロPたちの楽曲で彩る音楽アニメーション。『呪術廻戦』第1期、