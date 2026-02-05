◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）２週前追い切り＝２月５日、美浦トレセン東京大賞典で１１着に敗れたナチュラルライズ（牡４歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）が、４歳初戦で巻き返しを狙う。２５年のダート２冠馬は前走で初の２ケタ着順に大敗。横山武史騎手は「初めての古馬との対戦や枠順などいろいろなことが重なった」と振り返る。今回は２４年１２月の全日本２歳優駿