キズが1月より開催している全国単独ツアー＜鳳凰焔巡（ほうおうえんじゅん）＞が、各地で着実な反響を集めている。1月10日の神奈川・川崎 CLUB CITTA’公演を皮切りにスタートした本ツアーは、新潟 NEXS、名古屋 DIAMOND HALL、仙台 darwinなどを含む公演でチケットがソールドアウト。直近では柏 PALOOZA、福岡 BEAT STATION、宮崎 FLOORの3公演も完売となり、ツアー前半戦を通して高い動員を記録している。現在、大阪・GORILLA HA