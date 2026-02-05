巨人は５日、２月８日に３１歳の誕生日を迎える吉川尚輝内野手と、２月１１日に３３歳の誕生日を迎える大城卓三捕手の「誕生祭」を、２月１０日から２４日まで開催することを発表した球団公式通販サイト「ジャイアンツ公式オンラインストア」と球団公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」で、記念グッズの販売や直筆サイン入りポスターが当たるプレゼント企画などを実施する予定。誕生祭定番のジャカードフェースタオ