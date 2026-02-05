奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」が開幕した。初日特選。北日本の前回りで臨んだ阿部拓真（35＝宮城）。グランプリ（2着）以来の実戦で捲りも狙ったが、別線のけん制もあり8着に終わった。「内に行きながら脚を使ったので、少し車の出は悪かった。判断ミスはしたけどアタリはついた」と冷静に分析する。気持ちを切り替えて臨む2日目の二次予選12R。その特選を制した松井宏佑とタッグを組む。「初日は自分でやって正解は分