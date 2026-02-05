お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、普通預金に預けたお金についてです。◆【マンガ】元銀行員が教える！使わない口座にお金を放置しているとどうなる？Q：普通預金に2000万円ありますが、預け先で迷っています「普通預金に合計2000万円あります。このままでいい