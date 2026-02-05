自転車を盗んでその後、飲酒した状態で運転した疑いで、海上自衛官の男が逮捕されました。「窃盗」と「酒気帯び運転」の疑いで逮捕されたのは45歳の海上自衛官の男です。警察によると、男は去年7月末、呉市内の集合住宅の駐輪場で自転車1台を盗み、その後飲酒した状態で自転車を運転した疑いです。通行人から「車道に自転車が放置されている。」と通報があり、警察が現場へ駆けつけたところ、道路に倒れた自転車と男を発見しました