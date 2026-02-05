架空の投資話を持ちかけ、4000万円以上の金をだまし取ったとして、マレーシア国籍のウォン・ジュン・ハオ・ウィリアム容疑者(20)が逮捕されました。 ウォン容疑者は去年7月、他の人物と共謀し、SNSで知り合った熊本市の72歳の男性に「金をドルに両替して送金します」、「資金を少なくとも倍以上に引き上げます」などとメッセージを送信。男性に購入させた金2.4キログラム、およそ4150万円相当をだまし取った疑いが