『追放された騎士好き聖女は今日も幸せ』（土橋朱里：漫画、結生まひろ：原作/主婦と生活社）第3回【全8回】【漫画】『追放された騎士好き聖女は今日も幸せ』を第1回から読む偽聖女の疑惑をかけられ、王子から婚約破棄された伯爵令嬢・シベル。さらに、魔物が多く発生する辺境の地へ追放、騎士団寮で働くよう言い渡されるが、彼女はその処分に人生最大の喜びを感じていた。なぜならシベルは筋肉が…いや、騎士様が大好きなのだった