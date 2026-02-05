寒い日はあたたかさ優先…でも可愛さも諦めたくない！そこで今回は、おしゃれも機能性も両立できちゃう冬アウターを、Ray♥Influencerの私物から2点セレクト♡ デートにもおでかけにも頼れるうえに、着回し力も写真映えもばっちり。どっちも欲張りたい人は、ぜひチェックしてみて。LOVE BUZZ ITEM vol.48THEME：お気に入りの冬アウターRay♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、冬の相棒ともいえ