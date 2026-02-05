楽天は５日、沖縄・金武で行われている１軍キャンプで株式会社ウェルファムフーズよりチームに「森林どり」１００キロが贈呈された。出席した三木監督は「鶏肉というのは野球選手として体づくりで非常に栄養素が高い、ましてや森林どりというのは本当においしい鳥で、寮でも選手も僕もおいしくいつもいただいています」と語った。キャンプ地へ「イーグルスからあげ」の差し入れもあった。今季から加入した前田健も試食。「『イ