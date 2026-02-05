イタリア・リビーニョで実施されるフリースタイルスキー女子スロープスタイル、ビッグエアで、日本代表の近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝が練習中に転倒し、搬送された。４年前の北京五輪でもスロープスタイル公式練習中にジャンプ台からの着地で転倒し負傷。欠場を余儀なくされていた。