旦那さんが自分の実家に行かなかったり、親と顔を合わせる機会が少ないと、義両親であってもママが心配になることがあるようです。ママスタコミュニティに、こんな投稿がありました。『旦那は仕事が多忙なこともあり、めったに自分の実家に顔を出さない。義母が家にきて私と子どもたちとランチをするので、それでいいと思っていた。でもこの前義母が、「◯◯（旦那）はまったく顔を出さない……」と不満そうに言っていたので、仕事