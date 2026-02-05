小泉悠による『現代戦争論――ロシア・ウクライナから考える世界の行方』（ちくま新書）が2月5日（木）に発売される。 【画像】ロシア・ウクライナの戦争から学ぶ戦争論 次は日本が当事国かもしれない──不透明な世界を、いかに生きるか？わずか3日で終わると予想されたウクライナ戦争は、開戦からもう4年を迎える。なぜここまで長期化したのか。どれだけの人が死んだのか。米トランプ政権成立で激変した世界秩序