広島県内のインフルエンザの感染者数が、増加傾向となっています。A型に代わり、B型の割合が増えているということです。1月26日からの1週間に県内でインフルエンザに感染した人は、1医療機関あたり15.90人で、前の週を6.86人上回りました。県によると全国的に今シーズンの流行はA型が主流でしたが、年末にかけて減少傾向となり、現在はB型が増え始めているということです。県内全域には引き続きインフルエンザの警報が発令さ