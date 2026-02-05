この春も続く広島駅周辺の変化。エールエールヒロシマが3月にリニューアルオープンするのを前に、見学会が開かれました。広島駅に乗り入れる路面電車を目の前に眺めることができます。見学会が行われたのは、「エールエールA館」から「エールエールヒロシマ」へと生まれ変わる施設の2階通路です。地元町内会などおよそ100人が参加しました。広島駅ビル「ミナモア」の2階とつなが