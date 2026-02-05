超短期決戦も後半戦です。４人が争う北海道３区と、前職と新人の３人が立候補した１１区の戦いを紹介します。 自民党・中川紘一候補（１１区） 北海道１１区の帯広市で開かれた氷まつり。会場に現れたのは、自民党の中川紘一さんです。鈴木知事も応援に駆けつけ、支援を呼びかけました。（鈴木知事）「中川さんをよろしくお願いします」３５歳で初めての選挙に挑む中川さん。祖父は十勝で「中川王国」と呼ばれる強固な地盤を築