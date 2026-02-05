人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」を手がける中国のおもちゃメーカー「POP MART (ポップマート)」の日本法人が5日、公式Xを更新。偽造品のラブブの3Dシールがオンラインショップや実店舗で販売されているとして注意喚起した。同Xで「現在、LABUBU(THE MONSTERS)含むPOP MARTのIP(IntellectualProperty、知的財産)を使用した3Dシールが、各種オンラインショップおよび実店舗にて販売されていることを確認しております」と報