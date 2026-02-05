俳優の永尾柚乃（9）が、5日までに自身のXを更新し、ピンク髪＆高校制服姿の新ビジュアルを披露した。【写真】「似合うね」…永尾柚乃が激変高校制服＆ピンク髪のビジュアル永尾は、「週刊少年ジャンプ」連載の人気ギャグ漫画を実写映画化した『高校生家族』に出演決定。香取慎吾、仲里依紗、齋藤潤、そして永尾が家族を演じ、劇中では全員が高校生になる。永尾は、小学生離れした優れた知能で高校に飛び級入学することに