気象台は、午後9時5分に、暴風雪警報を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・奥尻町に発表 5日21:05時点檜山地方では、6日明け方から6日夜のはじめ頃まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奥尻町□暴風雪警報【発表】6日明け方から6日夜のはじめ頃にかけて警戒風向西・陸上最大風速20m/s