30年に一度といわれる記録的な雨の少なさで、各地で影響が広がっています。東京都心も年明け2日以降、まとまった雨が降っていません。5日で17日連続の乾燥注意報が発表されるなど、カラカラ状態が続いています。乾燥の影響からか各地で火災が相次いでいます。午前10時前、東京・世田谷区の高齢夫婦が住む2階建ての一軒家で火災が発生。火は1時間ほどで消し止められましたが、焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。また、午後2