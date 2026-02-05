乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。1月29日（木）の放送では、1月14日にリリースされた5thアルバム『My respect』を購入した生徒（リスナー）からのメッセージを紹介しました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「5thアルバム『My respect』発売おめでとうございます！ 僕は4期生盤の初回生産限定盤 TYPE-Bをゲットしました