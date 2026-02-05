乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。2月3日（火）の放送では、1月14日にリリースされた5枚目のアルバム『My respect』のジャケット写真にまつわるエピソードを語りました。 乃木坂46の井上和◆新アルバム『My respect』の秘密井上：先月1月14日に、5枚目のアルバム『My respect』をリリースしました。このア