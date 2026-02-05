県内では今年に入り4日までに火事が52件と1日1件以上のペースで発生しています。この時期は暖房器具を使う機会が増え、空気が乾燥することで火事が発生しやするなることから特に注意が必要です。音を立てて崩れ落ちる住宅。焼け跡から2人の遺体が見つかった上田市の火事。3人の遺体が見つかった東御市の住宅火災はこたつの豆炭から火が燃え広がったとみられています。県内では今年に入り４日までに「52件」の火事が発生し、1