５日午前9時半前、信濃町柏原の住宅で、「建物が燃えている」と近所の人から消防に通報がありました。火は、およそ2時間後に消し止められましたが、警察によりますと村田一身さんの平屋の住宅が全焼し、焼け跡から1人の遺体がみつかりました。近所の人は「さーっと火が来て、あっという間に廊下のカーテン、ふぁーっと燃えちゃった。火事多いしニュース見て大変だなと思ったけど、目の前で見たら腰抜けそ