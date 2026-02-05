楽天が５日、沖縄・金武キャンプで、本拠地の新仕様を想定した練習を初実施した。今季から「楽天モバイル最強パーク宮城」は外野フェンスを新設し、左中間付近が最大６メートル、右中間付近が最大４メートル、ともに前方へ移動。この日のライブＢＰとフリー打撃では狭くなる本拠を想定して、前方に移動したフェンスの場所にコーンを設置して練習。三木監督は「フェンスが前に来るので、何か対策できないかということでやって