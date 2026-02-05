巨人のドラ１・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が５日、宮崎キャンプ３度目のブルペンに入った。「フォームを固める意味で（投げた）」と座った捕手に約７０球。無理のない力感で体の動きを確かめた。投球中には内海投手コーチが後ろから見守り、直接指導をする場面も。内海コーチに限らず、杉内投手チーフコーチなどからも多くの助言をもらっているといい「初日からブルペンを見てもらって、アドバイスをいただいている