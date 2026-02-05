５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）に、料理愛好家の平野レミと、長男でミュージシャンの和田唱が初めての親子共演で出演。幼少期の唱が黒柳を独特なニックネームで呼んでいたエピソードが明かされ、黒柳が唱を「天才的だと思う」と絶賛した。黒柳は平野の夫で２０１９年に亡くなったイラストレーターの和田誠さんとも親交があり、生まれたばかりの唱を抱っこしていたという。「私のこと『レロレロ』