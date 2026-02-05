住之江ボートのG1「第69回近畿地区選手権」は5日、寒さは幾分マシになった中で、2日目の開催が行われた。初日とは明らかに気配が違った。北村征嗣（46＝大阪）がパワーアップに成功だ。2Rは展開を見極めた差しで2着。絶好枠で負けられない後半6Rはきっちり押し切ってシリーズ初勝利を挙げた。師匠の松井繁とワンツーというおまけ付きだ。「リングを換えてもあまり変わらなかったので、慌ててキャブレターを換えたらマシにな