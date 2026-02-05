フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪代表の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が5日、ミラノの競技会場に隣接するリンクで調整した。この日、団体に臨む初日の出場メンバーが発表され、まずはペアSPを託された2人。35分間の練習ではサイドバイサイドの3連続ジャンプ、高さのあるリフトなどで好調ぶりを示した。練習後には報道陣の取材に応じ、あす6日に開幕する団体へ「みんなに勢いをつけられるように頑張