サッカー元日本代表MFの小野伸二氏（46）が5日、フジテレビ系「生ジャンクSPORTS」（後8・00）に出演。まさかの理由でワールドカップで試合出場ができなかったことを明かした。小野氏は1998年のワールドカップ・フランス大会を振り返り「8歳の時に、初めて日本がワールドカップに出た大会で、第2戦がクロアチア戦で、凄く暑かったんですよ」と語った。ベンチスタートだった小野氏は「靴が熱を吸収していたので、ちょっと靴の