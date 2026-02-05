元気になっているなら…と、占い依存を止めなかったことで、気づけば義母は一人の占い師にどっぷりハマっていました。とはいえ、占いを通じてできた友達と温泉旅行に行くなど、以前とは比べものにならないくらい活動的に。夫婦は心配しながらも見守ることにしたのですが、事態は悪化していくのです…。＞＞【まんが】占いにハマる義母