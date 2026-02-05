認知症の男性にマンションの所有権をおよそ8倍の価格で購入させて現金をだまし取ったとして、不動産販売会社の元社員の男が逮捕されました。■認知症男性にマンション一室を「8倍」で購入させたか認知症の高齢男性の判断力が低下していることにつけ込み、金をだまし取った準詐欺の疑いで逮捕されたのは、富塚健二容疑者（39）です。不動産販売会社の元社員で、使った手口は不動産の売買契約でした。警察によりますと、富塚容疑者が