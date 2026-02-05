2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¡£¾®Áªµó¶è¤´¤È¤Ë¸õÊä¼Ô¤ÎÆ°¤­¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥º¡Ö½°±¡Áª¡¦ÁªÂò¡×º£²ó¤Ï¿·³ã4¶è¤Ç¤¹¡£Á°¿¦¡¦¸µ¿¦¤ÎÁè¤¤¤Ë¿·¿Í2¿Í¤¬²Ã¤ï¤ë¹½¿Þ¡Ä¡Ä¸õÊä¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢¡¿·³ã4¶è ¿·³ã4¶è¤ÏÄ¹²¬»Ô¤ä¡¢¸¶È¯¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ëÇðºê»Ô¤ä´¢±©Â¼¤Ê¤É¤¬Áªµó¶è¤Ç¤¹¡£Í­¸¢¼Ô¤Ï¤ª¤è¤½35Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£ ¢¡Á°¿¦¡¦¸µ¿¦¤ÎÁè¤¤¤Ë¿·¿Í2¿Í¤Î·ãÀï ¿·³ã4¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µµÄ°÷¡¦ÏÉÈø±Ñ°ìÏº