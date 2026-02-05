Netflixで世界独占配信中のオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』が、2月20日より1週間限定で劇場公開されることが決定した。 参考：早見沙織「音と絵の相乗効果で曲が育った」『超かぐや姫！』ボカロ名曲カバーの裏側 本作は、『呪術廻戦』『チェンソーマン』『うる星やつら』などのオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟の長編初監督作