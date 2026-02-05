【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10-FEETが、約1年8ヵ月ぶり22枚目のCDシングルとして、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（3月13日公開）の主題歌「壊れて消えるまで」を3月18日にリリースする。ジャケット写真も公開された。 ■「壊れて消えるまで」リリースツアーも開催決定 シングルには、「壊れて消えるまで」のほか、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールオー