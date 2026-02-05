投票率を上げようという取り組みが広がっています。２月８日投開票の衆院選について、投票所でもらう「投票済証明書」を店で提示すると割引などが受けられる「センキョ割」を取材しました。道内に５店舗展開しているラーメン店・一風堂です。名物は、濃厚なとんこつラーメン。この店では２０１６年からある「センキョ割」を実施しています。（油野アナウンサー）「この投票済証明書を見せるとセンキョ割を受けら