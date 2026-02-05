台湾メディアの中時新聞網は4日、「台湾人も被害に！」と題し、日本のユニクロで会計時に多く支払わされるケースがあり、台湾在住の日本人男性が注意喚起したことを伝えた。記事によると、台湾在住の作家「日本人的欧吉桑（日本人のおじさん）」が自身のフェイスブックアカウントで「日本のユニクロで台湾人観光客が万引き犯による被害に遭ったという情報を見かけた。この手口は数年前から広まり、かなり知られるようになっている