大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは5日（木）、三井不動産商業マネジメント株式会社とシルバーパートナー契約を締結したことに伴うキャンペーンやイベントの実施を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回、3月8日（日）におおきにアリーナ舞洲で開催されるSVリーグ男子第16節の東レアローズ静岡戦において、LaLaportプレゼンツマッチが開催さ