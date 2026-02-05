5日（木）も3月並みの陽気になったところが多かったのですが、このまま春にはなりません。春の後は、真冬の嵐がやってきそうです。6日（金）の昼頃はまだ太平洋側を中心に晴れているところが多いです。予想最高気温も、関東から西では15度前後まで上がり、春の陽気が続くでしょう。ただ、北からは冬の嵐がやってきます。雪雲の予想です。これから6日昼頃にかけて、北海道に雲が大きく渦を巻きながら進みます。発達した低気圧の雲で