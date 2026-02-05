支援者を前に演説する国民民主党の玉木代表＝5日午後、香川県坂出市国民民主党の玉木雄一郎代表は5日、地元・香川県坂出市での集会で、支援者を前に将来の首相就任に意欲を示した。「党を大きくして、いつかは必ず政権与党になり、国のトップリーダーとして期待に応えていきたい」と述べた。高市政権との向き合い方について「高市早苗首相は悔しいぐらい人気だ。良い政策は応援するが、ただすべきはただしていく」と語り、政策